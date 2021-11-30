Пограбування по-французьки: чому Левандовськи був найкращим два роки поспіль, а "Золотий м’яч" віддали Мессі

Аргентинець отримав сьому відзнаку від престижного журналу.

У понеділок у Парижі відбулася 65-та церемонія нагородження "Золотого м’яча", престижної нагороди у світовому футболі, яку вручає французьке видання "France Football" за підсумками голосування власних журналістів та позаштатних кореспондентів видання. Перемогу здобув форвард "ПСЖ" Ліонель Мессі, друге місце дісталося поляку Роберту Левандовськи ("Баварія"), а третім став італієць Жоржіньо ("Челсі").

"Телеграф" спробував розібратися, чи крутий аргентинець, чи поп-культура остаточно вбила престижність нагороди.

"Золотий м’яч" остаточно перетворився на спортивне "Євробачення"

На жаль, футбол все частіше стає не грою спортивних досягнень, а успіхів за межами футбольного поля та медійної складової. Якщо порівнювати двох основних претендентів на перемогу цього року, то Мессі та Левандовськи складно поставити в один ряд. Ліонель — ікона сучасного не лише футболу, а й спорту, а поляк — типовий трудяга на футбольному полі та за його межами. Як то кажуть, хтось має тягати рояль, а комусь на ньому грати.

І ось поляк, як здається, цього року втратив останній шанс назавжди вписати своє ім’я золотими літерами до історії футболу. Церемонія нагородження "Золотого м’яча" дедалі більше починає нагадати пісенне "Євробачення", де перемоги найчастіше вручаються з дуже суб’єктивних, часом навіть політичних причин. Футболу потрібен був новий герой, символ епохи, і ним став Ліонель Мессі. Для аргентинця це вже сьомий "Золотий м’яч" у кар’єрі, і можна бути впевненим, що протягом найближчих десятиліть ніхто до нього і не наблизиться. Зараз найближчим переслідувачем є Кріштіану Роналду, але різниця в дві нагороди дуже істотна, враховуючи, що кар’єра португальця наближається до завершення.

Левандовські "кинули" ще минулого року, а зараз не виправили помилку

Футбол останніх двох сезонів, як і звичайне життя людей у всьому світі, через коронавірус дуже змінилася. Футболісти вже звикли грати без глядачів, ніхто не знає, хто колись підхопить новомодну болячку і через це "випаде" зі складу в найпотрібніший момент.

"Баварія" зразка 2020 року — ідеальна команда, а Роберт Левандовскі — її головний ватажок. Вдумайтесь у ці цифри: поляк за сезон став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА, клубного чемпіонату світу, виграє Кубок та Суперкубок Німеччини, а також бере чемпіонат країни. За фактом Левандовскі виграв усі турніри, у яких брав участь у сезоні-2019/2020. При цьому дев’ятий номер "Баварії" забив 48 м’ячів у 40 іграх, що для сучасної гри просто фантастичний результат. І тут "France Football" оголошує, що в 2020 через пандемію не буде нікого нагороджувати, а переносить церемонію на один сезон.

Поляк — це новий Шевченко, який не зміг

"France Football" історично дуже велику увагу звертає не лише на клубні справи номінантів, а й на результати їх збірних на великих турнірах. Здається, цього разу дана логіка є єдиним аргументованим прикладом, чому Мессі вищий за Левандовський.

2021 року Ліонель нарешті взяв перший трофей із національною командою — Кубок Америки. Вдумайтеся: за 19 років кар’єри у збірній Аргентини Мессі нічого не міг виграти. В іншому ж рік для Мессі був дуже зім’ятим: переїзд до Парижа з рідної "Барселони", де за 5 місяців своїм Лео так і не став (4 голи та 3 передачі за 11 ігор). Плюс не забуваємо, що з каталонцями він нічого так і не виграв минулого сезону, окрім Кубка Іспанії.

Левандовскі в даному контексті сміливо можна порівнювати з Андрієм Шевченком, який у 2004 році свою нагороду все ж таки отримав. При цьому не забувайте, що це був рік Євро та сенсаційної перемоги греків, а Україна на турнірі навіть не брала участі. Але Шева провів потужний сезон, виграв із "Міланом" Лігу чемпіонів, будучи першою скрипкою тієї команди. І, якщо порівнювати цих двох форвардів, то у Левандовські статистика і за кар’єрою, і за сезоном виглядає значно солідніше.

Другий рік поспіль поляк продовжує забивати в середньому більше гола за матч (25 точних пострілів у 20 іграх), що у нинішніх реаліях – фантастика. Можливо, Роберт буде претендентом на "Золотий м’яч" і наступного сезону. Ось тільки треба спершу вийти на чемпіонат світу-2022, а потім добре себе показати. Нині без успіхів за національну команду ловити гравцям нема чого. Поки що Левандовський лише найкращий форвард цього року. Слабка втіха, якщо чесно.

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