А Месси так может? Феноменальный удар баскетболиста попал на видео

“Золотой мяч" не дает покоя даже баскетболистам.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отреагировала на завоевание 7-го "Золото мяча" аргентинским форвардом ПСЖ Лионелем Месси, который в голосовании от France Fotball опередил польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

ФИБА на своей страничке в twitter показала футбольный удар словенского баскетболиста Эдо Мурича.

На кадрах, которые были засняты случайно, видно, как баскетболист бьет ногой по мячу с другой стороны площадки (с 28 метров) и попадает прямо в кольцо. 30-летний спортсмен ошалел от попадания и тут же начал праздновать вместе с партнерами.

ФИБА сопроводила пост комментарием: "Да, Лионель Месси хорош. Но видели ли вы, как играет Эдо Мурич?"

Добавим, что словенец выступает за местную команду "Цедевита". В 2017 году он вместе со сборной Словении выигрывал чемпионат Европы, а в 2021 году участвовал в Олимпийских играх в Токио.

Отметим, в мире далеко не все согласились с итогами голосования за "Золотой мяч-2021", отдавая предпочтение Роберту Левандовски. Ранее "Телеграф" объяснял, почему поляк заслужил награду больше, чем аргентинец. Добавим, что сам Лионель считает Роберта достойным этой награды.