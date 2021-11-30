А Мессі так може? Феноменальний удар баскетболіста потрапив на відео
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"Золотий м’яч" не дає спокою навіть баскетболістам.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відреагувала на завоювання 7-го "Золото м’яча" аргентинським форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі, який у голосуванні від France Fotball випередив польського нападника "Баварії" Роберта Левандовські.
ФІБА на своїй сторінці у twitter показала футбольний удар словенського баскетболіста Едо Муріча.
На кадрах, які були зняті випадково, видно, як баскетболіст б’є ногою по м’ячу з іншого боку майданчика (з 28 метрів) і потрапляє у кільце. 30-річний спортсмен отямився від влучення і відразу почав святкувати разом з партнерами.
ФІБА супроводила пост коментарем: "Так, Ліонель Мессі класний. Але чи бачили ви, як грає Едо Муріч?"
Додамо, що словенець виступає за місцеву команду "Цедевіта". У 2017 році він разом зі збірною Словенії вигравав чемпіонат Європи, а у 2021 році брав участь у Олімпійських іграх у Токіо.
Зазначимо, у світі далеко не всі погодилися з підсумками голосування за "Золотий м’яч-2021", віддаючи перевагу Роберту Левандовські. Раніше "Телеграф" пояснював, чому поляк заслужив нагороду більше, ніж аргентинець. Додамо, що сам Ліонель вважає Роберта гідним цієї нагороди.
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