А Мессі так може? Феноменальний удар баскетболіста потрапив на відео

"Золотий м’яч" не дає спокою навіть баскетболістам.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відреагувала на завоювання 7-го "Золото м’яча" аргентинським форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі, який у голосуванні від France Fotball випередив польського нападника "Баварії" Роберта Левандовські.

ФІБА на своїй сторінці у twitter показала футбольний удар словенського баскетболіста Едо Муріча.

На кадрах, які були зняті випадково, видно, як баскетболіст б’є ногою по м’ячу з іншого боку майданчика (з 28 метрів) і потрапляє у кільце. 30-річний спортсмен отямився від влучення і відразу почав святкувати разом з партнерами.

ФІБА супроводила пост коментарем: "Так, Ліонель Мессі класний. Але чи бачили ви, як грає Едо Муріч?"

Додамо, що словенець виступає за місцеву команду "Цедевіта". У 2017 році він разом зі збірною Словенії вигравав чемпіонат Європи, а у 2021 році брав участь у Олімпійських іграх у Токіо.

Зазначимо, у світі далеко не всі погодилися з підсумками голосування за "Золотий м’яч-2021", віддаючи перевагу Роберту Левандовські. Раніше "Телеграф" пояснював, чому поляк заслужив нагороду більше, ніж аргентинець. Додамо, що сам Ліонель вважає Роберта гідним цієї нагороди.