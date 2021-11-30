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Мессі визнав перевагу Левандовськи після отримання "Золотого м’яча"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ліонель Мессі та його сім "Золотих м’ячів" Новина оновлена 30 листопада 2021, 09:49
Ліонель Мессі та його сім "Золотих м’ячів"

Аргентинець віддав належне супернику.

Нападник "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі після отримання "Золотого м’яча-2021" віддав належне головному супернику — Роберту Левандовськи. Поляк у голосуванні журналістів "France Football" посів друге місце.

"Роберте, мені було дуже приємно протистояти саме тобі цього разу. Ні для кого не секрет, що свій "Золотий м’яч" ти заслужив. Якби минулого року проходило нагородження, то саме ти б і переміг. Мені здається, було б логічно Якби "France Football" все ж таки вручив тобі "м’яч", — цитує аргентинця As.

Минулого сезону французьке видання ухвалило рішення відмовитися від церемонії нагородження через пандемію коронавірусу. У сезоні 2019/20 "Баварія" разом із Левандовськи здобула одразу шість трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та перемога у клубному чемпіонаті світу. Також усі три німецькі турніри залишилися за мюнхенцями.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, у якому спробував розібратися, чи справедливо Мессі отримав трофей, а не польський форвард Роберт Левандовський.

Теги:
#ФК Баварія #ПСЖ #Золотий м'яч #Ліонель Мессі #Роберт Левандовскі
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