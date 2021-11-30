Месси признал превосходство Левандовски после получения "Золотого мяча"

Аргентинец отдал должное сопернику.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси после получения "Золотого мяча-2021" отдал должное главному сопернику — Роберту Левандовски. Поляк в голосовании журналистов "France Football" занял второе место.

"Роберт, мне было очень приятно противостоять именно тебе в этот раз. Ни для кого не секрет, что свой "Золотой мяч" ты заслужил. Если бы в прошлом году проходило награждение, то именно ты бы и победил. Мне кажется, было бы логично, если бы "France Football" все же вручил тебе "мяч", — цитирует аргентинца As.

В прошлом сезоне французское издание приняло решение отказаться от церемонии награждения из-за пандемии коронавируса. В сезоне 2019/20 "Бавария" вместе с Левандовски завоевала сразу шесть трофеев, среди которых Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и победа в клубном чемпионате мира. Также все три немецкие турниры остались за мюнхенцами.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался разобраться, справедливо ли Месси получил трофей, а не польский форвард Роберт Левандовски.