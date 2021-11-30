Укр

Месси признал превосходство Левандовски после получения "Золотого мяча"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Лионель Месси и его семь "Золотых мячей" Новость обновлена 30 ноября 2021, 09:49
Лионель Месси и его семь "Золотых мячей"

Аргентинец отдал должное сопернику.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси после получения "Золотого мяча-2021" отдал должное главному сопернику — Роберту Левандовски. Поляк в голосовании журналистов "France Football" занял второе место.

"Роберт, мне было очень приятно противостоять именно тебе в этот раз. Ни для кого не секрет, что свой "Золотой мяч" ты заслужил. Если бы в прошлом году проходило награждение, то именно ты бы и победил. Мне кажется, было бы логично, если бы "France Football" все же вручил тебе "мяч", — цитирует аргентинца As.

В прошлом сезоне французское издание приняло решение отказаться от церемонии награждения из-за пандемии коронавируса. В сезоне 2019/20 "Бавария" вместе с Левандовски завоевала сразу шесть трофеев, среди которых Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и победа в клубном чемпионате мира. Также все три немецкие турниры остались за мюнхенцами.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался разобраться, справедливо ли Месси получил трофей, а не польский форвард Роберт Левандовски.

Теги:
#ФК Бавария #ПСЖ #Золотой мяч #Лионель Месси #Роберт Левандовски
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