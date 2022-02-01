Рус

Найкращий футболіст світу міг опинитися у "Металісті"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
109
Роберт Левандовські Новина оновлена 01 лютого 2022, 17:54
Роберт Левандовські

У харківському клубі припустилися помилки у селекції.

Форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовскі, який нещодавно отримав приз найкращому гравцю 2021 року за версією ФІФА, свого часу міг опинитися у харківському "Металісті".

Про це розповів колишній головний тренер "Металіста" Мирон Маркевич в інтерв’ю fanday.net.

Фахівець зізнався, що шкодує лише про два трансфери, які не відбулися в його кар’єрі. Угода з Евером Банегою зірвалася і футболіст так і не перейшов безплатно із "Севільї" до "Дніпра" через зарплату, яку хотів гравець. Примітно, що результативні дії Банеги не дозволили "Дніпру виграти Лігу Європи (2:3 у фіналі з "Севільєю"). А от у "Металісті" за чотири мільйони (тренер не назвав валюту) міг опинитися Левандовські. Тоді зірковий поляк виступав за" Лех".

"Я дуже хотів Роберта Левандовскі в "Металіст", коли він ще грав за "Лех". За нього потрібно було заплатити чотири мільйони. Ми вже домовилися, але тоді Ярославський ще не включився на повну в "Металіст" і відмовив у покупці. Це було десь у 2007-2008 році.

Нагадаємо, Левандовські поки що не отримав "Золотий м’яч". За 2020-й рік нагороду не видавали через коронавірус, а найкращим футболістом за версією Francce Football у 2021 році був визнаний Ліонель Мессі.

Раніше Маркевич прокоментував скандальні рекомендації українським спортсменам-олімпійцям від Міністерства молоді та спорту.

Теги:
#Футбол #ФК Металіст #Мирон Маркевич #Роберт Левандовскі
Журналісти доводять причетність нардепа Трухіна до масштабної ДТП під Києвом
Політика
Журналісти відкопали те саме відео після аварії з нардепом Трухіним - його обіцяють вигнати з фракції "слуг"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Журналісти доводять причетність нардепа Трухіна до масштабної ДТП під Києвом
Журналісти відкопали те саме відео після аварії з нардепом Трухіним - його обіцяють вигнати з фракції "слуг"
Дата публікації
Категорія
Президент нагадав, що у 2014 році не було й натяку на можливу війну
"Це все в минулому": Зеленський різко висловився про відносини України та Росії
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Борис Джонсон дали спільний брифінг після перемовин
"До останньої краплі крові": прем’єр Британії пояснив, чим обернеться вторгнення Росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Мер стверджує, що після спроб захопити місто у 2014 році було зроблено висновки
Терехов про окупацію Харкова: "У місті немає бажаючих повторити долю Донецька та Луганська"
Дата публікації
Категорія
Північнокорейський лідер грає на руку Кремлю
Кім Чен Ин на стороні Путіна: як запуски ракет КНДР відволікають США від України