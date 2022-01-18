Названо найкращого футболіста світу: як голосували українці

Багато хто вважає, що справедливість перемогла.

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовскі після несподіваної поразки у боротьбі за "Золотий м’яч" таки виграв ще одну престижну індивідуальну нагороду — приз найкращому футболісту світу за версією FIFA The Best.

З результатами голосування можна ознайомитись на офіційному сайті ФІФА.

У виборі найкращого футболіста світу 2021 року брали участь капітани, головні тренери національних збірних, представники медіа та вболівальники. Поляк виграв у всіх голосуваннях, окрім фанатського, де перемогу здобув аргентинець Ліонель Мессі. Додамо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав Левандовські найкращим футболістом світу. Капітан "Жовто-синіх" Андрій Пятов на перше місце також поставив поляка.

Вибір головного тренера збірної України Олександра Петракова:

Роберт Левандовські Мохаммед Салах Карім Бензема

Вибір капітана збірної України Андрія Пятова:

Роберт Левандовські Жоржиньйо Кевін Де Брюйне

Вибір представника медіа від України Валерія Новобранця:

Роберт Левандовські Ліонель Мессі Жоржиньйо

Зазначимо, за перемогу в кожній категорії футболісту давали 13 балів, другому місцю — 11, третьому — 9. У підсумку Левандовські набрав 48 балів і випередив аргентинського форварда ПСЖ лише на 4 бали. Третє місце посів Мохаммед Салах (39).

Додамо, що найкращим голом у 2021 році було обрано дивовижний удар гравця "Тоттенгема" Еріка Ламели у ворота "Арсеналу".

Найкращим тренером та воротарем стали представники "Челсі" Томас Тухель та Едуар Менді.

Команди року за версією ФІФА:

Без нагороди не залишився і Кріштіану Роналду, який одержав спеціальний приз за новий рекорд за кількістю голів у збірній (115).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Левандовські виграв "Золоту бутсу".