Левандовскі приміряв золоту бутсу (фото)

Роберт Левандовскі нарешті отримав довгоочікуваний приз.

Нападаючий збірної Польщі і мюнхенської "Баварії", яка стартувала в Лізі чемпіонів УЄФА розгромною перемогою над "Барселоною" на "Камп Ноу", Роберт Левандовскі отримав "Золоту бутсу" сезону 2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонів Німеччини.

Поляк удостоївся такої честі, адже він став кращим бомбардиром минулого сезону в національних лігах під егідою УЄФА. У кампанії 2020/21 Роберт забив 41 м’яч, а також віддав 7 асистів в Бундеслізі. Всього на його рахунку 48 голів і 9 гольових передач на клубному рівні в сезоні 2020/21. Примітно, що Левандовскі став лише другим форвардом з німецької першості, який ставав кращим бомбардиром в Європі. Раніше такої честі удостоювався великий Герд Мюллер, який помер влітку 2021 року.

"Баварія" опублікувала картинку, на якій Левандовскі, сидячи на троні, приміряє золоту бутсу:

"Телеграф" нагадує, що недавно з’явилися чутки про відхід Левандовскі з "Баварії ". 33-річний нападник хоче встигнути пограти в іншому топ-клубі до закінчення кар’єри, поки у нього ще є сили на таку авантюру.