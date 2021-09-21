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Левандовскі приміряв золоту бутсу (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Роберт Левандовскі Новина оновлена 21 вересня 2021, 18:42
Роберт Левандовскі

Роберт Левандовскі нарешті отримав довгоочікуваний приз.

Нападаючий збірної Польщі і мюнхенської "Баварії", яка стартувала в Лізі чемпіонів УЄФА розгромною перемогою над "Барселоною" на "Камп Ноу", Роберт Левандовскі отримав "Золоту бутсу" сезону 2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонів Німеччини.

Поляк удостоївся такої честі, адже він став кращим бомбардиром минулого сезону в національних лігах під егідою УЄФА. У кампанії 2020/21 Роберт забив 41 м’яч, а також віддав 7 асистів в Бундеслізі. Всього на його рахунку 48 голів і 9 гольових передач на клубному рівні в сезоні 2020/21. Примітно, що Левандовскі став лише другим форвардом з німецької першості, який ставав кращим бомбардиром в Європі. Раніше такої честі удостоювався великий Герд Мюллер, який помер влітку 2021 року.

"Баварія" опублікувала картинку, на якій Левандовскі, сидячи на троні, приміряє золоту бутсу:

"Телеграф" нагадує, що недавно з’явилися чутки про відхід Левандовскі з "Баварії ". 33-річний нападник хоче встигнути пограти в іншому топ-клубі до закінчення кар’єри, поки у нього ще є сили на таку авантюру.

Теги:
#Футбол #Золота бутса #ФК Баварія #Роберт Левандовскі
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