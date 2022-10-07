В Украине судья назначил "пенальти-фантом" (видео)

Скандальный момент произошел в высшем дивизионе

С небольшим скандалом завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Верес" — "Металлист" (1:2). Под занавес встречи судья поединка Виктор Копиевский назначил сомнительный пенальти в ворота харьковской команды.

Полный видеообзор игры доступен на YouTube-канале "Setanta Sports УПЛ". В сети уже дали название данному судейскому решению — "пенальти-фантом".

"Металлист" уверенно вел в счете 2:0 после точных ударов Максима Прядуна и Олександра Каплиенко, пока на 79-й минуте рефери не назначил сомнительный пенальти в ворота гостей. После навеса с левого фланга полузащитник "Металлиста" Демченко сопровождал хавбека "Вереса" Шарая. В какой-то момент игрок атаки просто рухнул на газон в чужой штрафной, а рефери назначил пенальти. "Приговор" реализовал Дмитрий Клец.

Комментатор поединка назвал это решение судьи "возвращением интриги":

Пользователи в сети были недовольны таким решением арбитра, которое, к счастью, не повлияло на итоговый результат.

Напомним, в 5-м туре УПЛ "Верес" сыграл вничью с "Рухом" (2:2), а "Металлист" проиграл "Шахтеру" (1:6). У нас на сайте доступны видеообзоры этих матчей.

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