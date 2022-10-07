"Заслужила, может": в россии оправдали футболиста, который избил свою девушку
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Футболист заступился за другого игрока в деле о домашнем насилии
Бывший российский футболист, а ныне тренер Владимир Быстров поддержал своего коллегу из ФК "Балтика" Гочу Гогричиани, который избил свою девушку Кристину Куддус.
Соответствующее заявление Владимир сделал в эфире передачи "Есть тема!" на "Матч ТВ". Футболист предположил, что девушка просто могла заслужить побои.
"Нападающий "Балтики" Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может", — заявил Быстров.
Добавим, что в четверг, 6 октября, "Балтика" после общественного резонанса отстранила нападающего Гогричиани от работы с командой. Клуб проводит внутреннее расследование инцидента.
22-летний Гогричиани является воспитанником московского ЦСКА. С сезона 2022/23 выступает за "Балтику", которая на данный момент является одним из лидеров ФНЛ (Футбольная национальная лига — второй по силе дивизион в рф). В текущем сезоне Гоча голов не забивал, 8 раз выходя на поле.
38-летний Быстров завершил карьеру в 2018 году, запомнился по играм за "Зенит" и сборную рф.
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