"Заслужила, може": у росії виправдали футболіста, який побив свою дівчину

Футболіст заступився за іншого гравця у справі про домашнє насильство

Колишній російський футболіст, а нині тренер Володимир Бистров підтримав свого колегу з ФК "Балтика" Гочу Гогрічіані, який побив свою дівчину Крістіну Куддус.

Відповідну заяву Володимир зробив в ефірі передачі "Є тема!" на "Матч ТБ". Футболіст припустив, що дівчина просто могла заслужити на побої.

"Нападник "Балтики" Гоча Гогрічіані побив свою дівчину? Заслужила, може ", — заявив Бистров.

Додамо, що у четвер, 6 жовтня, "Балтика" після громадського резонансу усунула нападника Гогрічіані від роботи з командою. Клуб проводить внутрішнє розслідування інциденту.

22-річний Гогричіані є вихованцем московського ЦСКА. З сезону 2022/23 виступає за "Балтику", яка на цей час є одним із лідерів ФНЛ (Футбольна національна ліга — другий за силою дивізіон у росії). Цього сезону Гоча голів не забивав, 8 разів виходячи на поле.

38-річний Бистров завершив кар’єру у 2018 році, запам’ятався грою за "Зеніт" та збірну рф.

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