В Україні суддя призначив "пенальті-фантом" (відео)

Скандальний момент відбувся у вищому дивізіоні

З невеликим скандалом завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Верес" — "Металіст" (1:2). Під завісу зустрічі суддя поєдинку Віктор Копієвський призначив сумнівний пенальті у ворота харківської команди.

Повний відеоогляд гри доступний на YouTube-каналі "Setanta Sports УПЛ". У мережі вже назвали це суддівське рішення — "пенальті-фантом".

"Металіст" впевнено вів у рахунку 2:0 після точних ударів Максима Прядуна та Олександра Каплієнка, поки на 79-й хвилині рефері не призначив сумнівний пенальті у ворота гостей. Після навісу з лівого флангу півзахисник "Металіста" Демченко супроводжував хавбека "Вереса" Шарая. У якийсь момент гравець атаки просто звалився на газон у чужому штрафному майданчику, а рефері призначив пенальті. "Вирок" реалізував Дмитро Кльоц.

Коментатор поєдинку назвав це рішення судді "поверненням інтриги":

Користувачі в мережі були незадоволені таким рішенням арбітра, яке, на щастя, не вплинуло на результат.

Нагадаємо, у 5-му турі УПЛ "Верес" зіграв унічию з "Рухом" (2:2), а "Металіст" програв "Шахтарю" (1:6). У нас на сайті доступні відеоогляди цих матчів.

Раніше повідомлялося, що Луческу передумав йти з "Динамо", попри провали команди на євроарені.