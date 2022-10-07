Луческу оголосив, що покине "Динамо", а потім передумав

Тренер уже говорив "динамівцям" про свій намір піти, але все одно залишився

Після матчу 3-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Ренн" — "Динамо" (2:1) стало відомо, що головний тренер киян Мірча Луческу хотів покинути команду ще у вересні.

Про це повідомляє telegram-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Містер хотів піти ще після матчу з кіпрським АЕКом "Ларнака" (0:1), у якому "Біло-сині" також програли. Румунський фахівець навіть обговорив свій вихід з лідерами команди, проте за тиждень він змінив своє рішення.

"Луческу міг піти на відпочинок після першого чемпіонського сезону абсолютним переможцем. Піти в Історію. Зараз у неї просто вляпався".

Румун на початку вересня оголосив лідерам команди та тренерському штабу, що домашній матч із "Ларнакою" стане останнім для нього. І за тиждень рішення своє змінив. Після такого пересмикування подальша спільна робота приносить такі рахунки на табло", — йдеться у повідомленні на telegram-каналі.

Зазначимо, на старті групового етапу Ліги Європи "Динамо" поступилося "Фенербахче" (2:1). Після трьох турів кияни з 0 балів посідають останнє місце у групі. Після матчу з "Ренном" "динамівця" Попова "відправили" на базар торгувати картоплею.