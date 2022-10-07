Луческу объявил об уходе из "Динамо", а затем передумал

Тренер уже говорил "динамовцам" о своем намерении уйти, но все равно остался

После матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Ренн" — "Динамо" (2:1) стало известно, что главный тренер киевлян Мирча Луческу хотел покинуть команду еще в сентябре.

Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, Мистер хотел уйти еще после матча с кипрским АЕКом "Ларнака" (0:1), в котором "Бело-синие" также проиграли. Румынский специалист даже обсудил свой уход с лидерами команды, однако через неделю он поменял свое решение.

"Луческу мог уйти на покой после первого чемпионского сезона абсолютным победителем. Уйти в Историю. Сейчас же в нее просто вляпался.

Румын в начале сентября объявил лидерам команды и тренерскому штабу, что домашний матч с "Ларнакой" станет последним для него. И через неделю решение своё поменял. После такого передёргивания дальнейшая совместная работа приносит такие вот счета на табло", — гласит сообщение на telegram-канале.

Отметим, на старте группового этапа Лиги Европы "Динамо" уступило "Фенербахче" (2:1). После трех туров киевляне с 0 баллов занимают последнее место в группе. После матча с "Ренном" "динамовца" Попова "отправили" на базар торговать картофелем.