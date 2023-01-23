"Днепр" усилил свою защиту: в Украину приехал участник ЧМ-2022

Лидер УПЛ подписал контракт с игроком сборной Коста-Рики

Украинские клубы начали подготовку ко второй части УПЛ. Начали с усиления. Сначала "Металлист" объявил, что в клубе будет работать экс-игрок "Реала". А за ним "Днепр-1" пополнил состав игроком сборной Коста-Рики.

Как сообщает клубный сайт, 28-летний костариканский защитник Рональд Матаррита заключил соглашение с "Днепром-1" сроком на два года.

Рональд Матаррита родился 9 июля 1994 года в Сан-Рамоне. Он является воспитанником "Аллахуэлленсе" и в этом же клубе начинал свою карьеру, где выступал в основном составе с 2013 по 2015 годы. За команду провел во всех турнирах 72 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Чемпион Коста-Рики 2013 года.

После этого бессменно выступал в МЛС за "Нью-Йорк" (2016-2020) и "Цинциннати" (2021-2022). Всего в МЛС (вместе с плей-офф) провел 147 матчей, забил 7 мячей и сделал 15 результативных передач.

С 2015 года регулярно выступает за национальную сборную Коста-Рики, за которую провел 54 матча, забил 3 гола, отдал 4 результативных передачи. В составе сборной принял участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ (2019) и финальной части чемпионата мира (2022), где сыграл против сборных Испании и Германии.

Напомним, "Днепр-1" продолжает выступление в еврокубках. Наша команда вышла в плей-офф Лиги конференций. Соперником "Днепра-1" в стыковом раунде стал кипрский клуб АЕК.

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился массовым побоищем. Дрались даже директора клубов.