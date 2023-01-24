Поближе к Месси: еще один украинец перебрался в чемпионат Франции

Соболь будет играть за "Страсбур"

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь попробует свои силы во французской Лиге 1. Футболист подписал контракт со "Страсбуром". Ранее во Францию переехал Руслан Малиновский.

Соболь три последних сезона отыграл в "Брюгге", с которым трижды выигрывал чемпионат Бельгии. До этого он долгое время был на контракте донецкого "Шахтера", выступал за запорожский и донецкий "Металлурги", "Металлист" (Харьков) и "Зарю" (Луганск). Поиграл немного в Чехии. Сыграл 27 матчей за сборную Украины.

Со "Страсбуром" украинец подписал контракт до лета 2026 года и взял футболку с номером 77. По информации инсайдеров, за Соболя заплатят 2,5 млн евро плюс 500 тысяч евро бонусами.

"Страсбур" в чемпионате Франции борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. Против Лионеля Месси и его "ПСЖ" Соболь может сыграть 27 мая в 37-м туре.

Ранее мы писали, что "Днепр-1" подписал контракт с защитником сборной Коста-Рики, который выступал на чемпионате мира 2022 года. Кроме того, "Металлист" объявил, что в клубе будет работать экс-игрок "Реала".