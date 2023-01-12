Маліновський брутально дебютував у Франції: українцю виписали "гірчичник"

Перший матч Маліновського за "Марсель"

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський лише кілька днів тому перейшов із "Аталанти" до "Марселя". І вже встиг зіграти перший матч за новий клуб.

У 18 турі чемпіонату Франції "Марсель" у гостях обіграв "Труа" — 2:0. Руслан розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на заміну на 67-й хвилині.

Маліновський дуже агресивно увійшов у гру і вже за кілька секунд після появи на полі заробив жовту картку. Рефері виписав нашому футболісту "гірчичник" за агресивний підкат.

Огляд матчу "Труа" — "Марсель":

Після фінального свистка Руслан Маліновський підійшов до трибун та подарував уболівальникам свою футболку.

В Україні Маліновський належав "Шахтарю", але за донецький клуб не провів жодної хвилини. Також виступав за "Севастополь" та "Зорю". Потім чотири сезони провів у бельгійському "Генку", звідки у 2019 році перейшов до "Аталанти" за 13,6 млн євро. У Серії А провів 115 матчів та забив 23 голи.

Нагадаємо, що герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар’єру у 33 роки. Футболіст насамкінець виграв титул у США. Раніше повідомлялося, що "Реал" може відпустити українського воротаря Андрія Луніна в оренду.