Автобус с футбольной командой упал в реку: есть погибшие

Молодежная команда возвращалась с соревнований

В Бразилии произошла дорожно-транспортная авария с участием футбольной команды. Автобус упал с моста в реку. Ранее знаменитый спортсмен чудом выжил в ДТП, его машина сгорела.

Как сообщает Portugal posts, инцидент произошел возле города Алем-Параиба. В автобусе было 33 человека, 28 из них — подростки. Они возвращались с матча штата "Минас".

Уже известно о четырех погибших — это один взрослый и три подростка. Что послужило причиной аварии пока не сообщается. Полиция не говорит и название клуба, поскольку там играли несовершеннолетние. Но по сообщению бразильских СМИ, это команда "Вила Мария Хелена".

Мы также писали, что в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей. Ранее мы сообщали, что знаменитый итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика.

Кстати, недавно бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора сбил автомобиль. Ирландец признался, что лишь увлечение боевыми искусствами спасло ему жизнь, поскольку он сумела быстро среагировать на удар и правильно упасть.