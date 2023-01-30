Автобус із футбольною командою впав у річку: є загиблі

Молодіжна команда поверталася зі змагань

У Бразилії сталася дорожньо-транспортна аварія за участю футбольної команди. Автобус упав із мосту в річку. Раніше знаменитий спортсмен дивом вижив у ДТП, його машина згоріла.

Як повідомляє Portugal posts, інцидент стався біля міста Алем-Параїба. В автобусі було 33 особи, 28 із них — підлітки. Вони поверталися із матчу штату Мінас.

Вже відомо про чотирьох загиблих — це один дорослий та три підлітки. Що спричинило аварію поки не повідомляється. Поліція не каже й назву клубу, бо там грали неповнолітні. Але, за повідомленням бразильських ЗМІ, це команда "Віла Марія Хелена".

Ми також писали, що у ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків. Раніше ми повідомляли, що знаменитий італійський велогонщик загинув під колесами вантажівки.

До речі, нещодавно колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора збив автомобіль. Ірландець зізнався, що лише захоплення бойовими мистецтвами врятувало йому життя, оскільки він зумів швидко зреагувати на удар і правильно впасти.