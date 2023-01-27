Конора Макгрегора збив автомобіль: що врятувало життя бійцю ММА

Водія засліпило сонце і він врізався у велосипедиста

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор переживає складний час. Нещодавно проти бійця порушили кримінальну справу, на яхті він хотів убити свою знайому. Тепер Конор і сам мало не загинув.

У своєму Instagram Макгрегор повідомив, що потрапив під колеса автомобіля під час велопрогулянки.

"Мене ззаду вдарила машина. Водій не винен – його засліпило сонце. В’їхав у мене на повній швидкості".

Слава Богу, мій час ще не настав. Дякую боротьбі та дзюдо — вміння падати врятувало мені життя", — написав ірландець у соцмережах.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий боєць змішаних єдиноборств Феліпе Коларес у Ріо-де-Жанейро зупинив людину, яка звинувачується у крадіжці телефону. Коларес використав навички джиу-джитсу для упіймання злодія і тримав злочинця на землі в очікуванні прибуття поліції.

Нагадаємо, що російський боєць змішаних єдиноборства Георгій Гаглоєв знайдений мертвим у поїзді. Він довгий час шукав свою тітку, яка зникла у Чечні. У зв’язку з цим звертався до рамзана кадирова.