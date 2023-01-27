Конора Макгрегора сбил автомобиль: что спасло жизнь бойцу ММА

Водителя заслепило солнце и он врезался в велосипедиста

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор переживает сложное время. Недавно против бойца возбудили уголовное дело, на яхте, якобы, он хотел убить свою знакомую. Теперь Конор и сам чуть не погиб.

В своем Instagram Макгрегор сообщил, что попал под колеса автомобиля во время велопрогулки.

"Меня сзади ударила машина. Водитель не виноват – его ослепило солнце. Въехал в меня на полной скорости.

Слава Богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо — умение падать спасло мне жизнь", — написал ирландец в соцсетях.

Ранее "Телеграф" писал, что известый боец смешанных единоборств Фелипе Коларес в Рио-де-Жанейро остановил человека, обвиняемого в краже телефона. Коларес использовал навыки джиу-джитсу для поимки вора и держал преступника на земле в ожидании прибытия полиции.

Напомним, что российский боец смешанных единоборства Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде. Он долгое время искал свою тетю, пропавшую в Чечне. В связи с этим обращался к рамзану кадырову.