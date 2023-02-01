Кожен нормальний чоловік має відсидіти у в’язниці: порада російського футболіста

Олександр Кокорін задоволений, що має такий досвід

Відомий російський футболіст Олександр Кокорін заявив, що вважає в’язницю доброю школою. І там має побувати кожен чоловік. Свої поради Кокорін може дати Дані Алвесу, гравця збірної Бразилії заарештували за зґвалтування.

"В’язниця — це величезний досвід, хороша школа. Кожен нормальний хлопець, чоловік має відсидіти, щоб відчути цю школу", — заявив Кокорін в інтерв’ю на каналі "Суперліга".

Нагадаємо, що Олександр Кокорін "прославився" тим, що зі своїм другом, футболістом "Краснодара" Павлом Мамаєвим побив чиновника з Мінпромторгу росії Дениса Пака. За цей злочин Кокорін та Мамаєв відсиділи рік у в’язниці.

До речі, нещодавно Кокорін намагався щось сказати щодо війни, яку розв’язала росія. Гравець "Аріса" заявив, що його справа грати у футбол, а на політику вплинути він не може. Нагадаємо, лише один футболіст збірної росії з футболу Федір Смолов виступив проти війни в Україні.

Раніше ми писали, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування. А тренер у Луцьку розбещував неповнолітніх спортсменок.