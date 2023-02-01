Каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме: совет российского футболиста

Александр Кокорин доволен, что имеет такой опыт

Известный российский футболист Александр Кокорин заявил, что считает тюрьму хорошей школой. И там должен побывать каждый мужчина. Свои советы Кокорин может дать Дани Алвесу, игрока сборной Бразилии арестовали за изнасилование.

"Тюрьма — это огромный опыт, хорошая школа. Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу", — заявил Кокорин в интервью на канале "Суперлига".

Напомним, что Александр Кокорин "прославился" тем, что со своим другом, футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым, избил чиновника из Минпромторга россии Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

Кстати, недавно Кокорин пытался что-то сказать по поводу войны, которую развязала россия. Игрок "Ариса" заявил, что его дело — играть в футбол, а на политику повлиять он не может. Напомним, лишь один футболист сборной россии по футболу Федор Смолов выступил против войны в Украине.

Ранее мы писали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование. А тренер в Луцке растлевал несовершеннолетних спортсменок.