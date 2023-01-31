"Бив і ґвалтував свою матір": Поворознюк відповів на гучне інтерв’ю Гордона (відео)

Скандал між футбольним функціонером та журналістом набирає обертів

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк відреагував на скандальне інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона. На відео фермер із Кіровоградської області Юрій Ткач розповів, що Поворознюк тричі стріляв у нього.

Відповідна заява Поворознюка доступна на його YouTube-каналі. На відео Олександр заперечує всі звинувачення на свою адресу, а також заявляє, що Ткач нібито бив та ґвалтував свою матір, довівши жінку до смерті. Президент футбольного клубу розповів, що готовий надати компетентним органам докази.

"За стосунками між мною та Гордоном в Україні спостерігають як за футбольним матчем. Він – відомий журналіст та антиукраїнський діяч, а я – простий пацан із села. Усі думають – хто ж кого.

Усі вирішили, що Гордон зараз пробиває пенальті. Але хочу дати йому одну пораду – ніколи не грай у гру, яку ти не знаєш. Дімончик, ти маєш зрозуміти одне: у мене є футбольний клуб, а в тебе – просто газета, якою ти скоро підітреш дупу. Пенальті — це ще не гол ", — заявив Поворознюк.

Президент "Інгульця" зазначив, що після інтерв’ю Ткача Гордону фермеру знадобиться захист.

"Від перепалок Гордон може дійти до того, що у нього будуть лікті в крові. Я більше зараз переживаю за життя Юрія Ткача. Забезпечте охорону Ткача – це моя офіційна заява. Не дай боже з ним щось трапиться, всі гулі знову впадуть на Поворознюка.

Ткач Юрій Михайлович постійно ґвалтував і бив свою матір і довів її до того, що вона померла. Це не мої слова, а людей, які знають правду. Я готовий надати компетентним органам відеодокази, не однієї людини, а кількох", — додав Поворознюк.

Повна відповідь Поворознюка на інтерв’ю Ткача Гордону: (Увага! На відео є ненормативна лексика)

Раніше Поворознюк потрапив до бази "Миротворець", проте Олександр лише зрадів цьому, згадавши про дружину президента України.