Гордон побився прямо під своїм офісом? У мережі з'явилося цікаве відео

До бійки ситуація не дійшла, але бойову стійку журналіста вдалося побачити

У вівторок, 4 жовтня, в мережі з'явилося відео з сутичкою нібито за участю відомого українського журналіста Дмитра Гордона. Інцидент стався біля офісу видання "Гордон" у Києві на вулиці Щекавицькій.

Судячи з кадрів, які розповсюдили у мережі, чоловік, схожий на Дмитра Гордона, ледве не побився з невідомим. Точна дата знімання поширеного відео невідома.

На відео чоловік у фіолетовій куртці (ймовірно, Гордон) спершу кілька секунд про щось говорить з двома особами, а потім стає у бійцівську позу. У цей момент на нього замахується чоловік у зеленому, а потім жбурляє у бік журналіста пакетом. Третій чоловік у цей момент нібито намагався розборонити учасників конфлікту. Чим завершилася ситуація — невідомо. Сам Гордон не коментував інцидент.

Варто зазначити, що на просторах соцмереж користуються популярністю меми та фотожаби з Дмитром Гордоном, а його фраза: "Ти мені не потрапляй на очі, я тобі кадик вирву, с***" удостоїлася цілого кліпу. Переглянути "погрозу", яка стала мемом, можна на відео нижче (з 6:32 хвилини).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналіста Дмитра Гордона у РФ звинуватили у поширенні фейків про російську армію та публічних закликів до війні, після чого оголосили у розшук. Користувачі мережі на цю інформацію відреагували з гумором, черговий раз створивши безліч мемів.