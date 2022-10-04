Гордон подрался прямо под своим офисом? В сети появилось интересное видео

До потасовки ситуация не дошла, но боевую стойку журналиста удалось увидеть

Во вторник, 4 октября, в сети появилось видео со стычкой якобы с участием известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Инцидент произошел возле офиса издания "Гордон" в Киеве по улице Щекавицкой.

Судя по кадрам, распространившимся в сети, мужчина, похожий на Дмитрия Гордона, чуть не подрался с неизвестным. Точная дата съемки распространённого видео неизвестна.

На видео мужчина в фиолетовой куртке (вероятно, Гордон) сначала несколько секунд о чем-то говорит с двумя лицами, а затем становится в бойцовую позу. В этот момент на него замахивается мужчина в зеленом, а затем швыряет в сторону журналиста пакетом. Третий мужчина в этот момент якобы пытался разнять участников конфликта. Чем завершилась ситуация – неизвестно. Сам Гордон не прокомментировал инцидент.

Стоит отметить, что на просторах соцсетей пользуются популярностью мемы и фотожабы с Дмитрием Гордоном, а его фраза: "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с***" удостоилась целого клипа. Просмотреть "угрозу", ставшую мемом, можно на видео ниже (с 6:32 минуты).

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналиста Дмитрия Гордона в РФ обвинили в распространении фейков о российской армии и публичных призывах к войне, после чего объявили в розыск. Пользователи сети на эту информацию отреагировали с юмором, в очередной раз создав множество мемов.