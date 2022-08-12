7-летняя девочка метко унизила россию на рисунке и повеселила Гордона и сеть (фото)
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Журналист показал, как украинская школьница изобразила флаг рф
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, интервью которого с Арестовичем подняло шумиху в сети, снова повеселил своих подписчиков.
У себя в Инстаграме ведущий опубликовал забавный рисунок маленькой украинки, на котором нарисован флаг страны-агрессорши россии. Именно подпись к этому рисунку так улыбнула Гордона, что он полностью согласился с ее словами.
"Теперь я знаю, как выглядит говно на палочке. Варя, 7 лет", — написала девочка. "Да, Варя, именно так", — подписал фото журналист.
Напомним, что известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, которого мвд россии объявило в розыск за публичные призывы к прекращению войны, ранее высмеял россиян за поддержку путина.
Также Дмитрий Гордон вместе с украинским блогером Алексеем Дурневым жестко прошелся по российским пропагандистам — Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеву. Кроме этого известный журналист гневно высказался про артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине и убийства мирных людей.