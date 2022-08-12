7-річна дівчинка влучно принизила росію на малюнку і повеселила Гордона та мережу (фото)

Журналіст показав, як українська школярка зобразила прапор рф

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон, інтерв’ю якого з Арестовичем зчинило галас у мережі, знову порадував своїх підписників.

У себе в Інстаграмі ведучий опублікував кумедний малюнок маленької українки, на якому намальовано прапор країни-агресорки росії. Саме підпис до цього малюнка так усміхнула Гордона, що він цілком погодився з її словами.

"Тепер я знаю, як виглядає гівно на паличці. Варя, 7 років", — написала дівчинка. "Так, Варя, саме так", — підписав фото журналіст.

Нагадаємо, що відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон, якого мвс росії оголосило в розшук за публічні заклики до припинення війни, раніше висміяв росіян за підтримку путіна.

Також Дмитро Гордон разом з українським блогером Олексієм Дурнєвим жорстко пройшовся по російським пропагандистам — Ользі Скабеєвій та Володимиру Соловйову. Крім цього відомий журналіст гнівно висловився про артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні та вбивства мирних людей.