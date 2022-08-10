Уродженець Херсона Полунін зробив татуювання з путіним: знімки балеруна викликали шквал невдоволення у мережі (фото)

Це не вперше, коли Сергій Полунін потрапляє у скандал через тату

Скандальний артист балету Сергій Полунін, уродженець українського Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією рф, потрапив у скандал. Чоловік похвалився татуюваннями з путіним, і йдеться про одразу три портрети російського диктатора.

Знімок з новими тату Полунін розмістив на своїй сторінці в Instagram. Користувачі активно обговорюють такі малюнки на тілі артиста. Більшість коментаторів засудили балеруна та заявили, що більше не стежитимуть за його творчістю.

Як можна побачити, татуювання з обличчям путіна набиті біля плечей і відразу під шиєю. Публікація Полуніна вже набрала понад 10 тисяч лайків та десятки коментарів. Багато з них англійською або іспанською. Шанувальники артиста шоковані від побаченого і пишуть, що цей вчинок перекреслив їхнє ставлення до таланту Полуніна. Багато хто заявив, що відписується від сторінки балеруна, якщо він висловлює підтримку главі країни, яка вбиває мирних людей і руйнує міста суверенної держави.

Татуювання на тілі Полуніна

Обговорення під постом Полуніна

Варто додати, що це не перше татуювання з російським президентом на тілі Полуніна. Раніше на його грудях був лише один портрет путіна, по центру. Більше того, коли Сергій був прем’єром Московського музичного театру імені Станіславського, то у 2015 році набив на лівій руці національний символ України – тризуб, а на правій – двоголового орла (герб рф).

Перше тату з путіним у Полуніна

Татуювання на руках Полуніна

Як відомо, 32-річний Сергій Полунін виріс у Херсоні та з дитинства займався гімнастикою і танцями, досягнувши багатьох висот. Під час його роботи в Лондонському королівському балеті неодноразово потрапляв у скандали через свою поведінку, зокрема, підозрювався у вживанні наркотиків. В 2012 році українця запросили на роботу до рф. Згодом одержав російське громадянство. Більше того, він ще має і сербський паспорт. Після анексії Криму Полунін брав участь у діяльності театральних установ на окупованому росією півострові. Призер багатьох конкурсів, знявся у низці фільмів. У березні 2022 року Латвія заборонила Полуніну в’їзд у зв’язку з вторгненням росії на територію України.

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