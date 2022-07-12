Російський блогер сфотографувався на одному з енергоблоків.

Скандальний російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв, мабуть, наслідував приклад одіозної співачки Юлії Чичеріної, яка в березні 2022 року зрізала український прапор над мерією Енергодара, і також відправився до Запорізької області, щоб відвідати АЕС.

На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував фото, яке зробив на даху 6-го енергоблока Запорізької АЕС. А у підписі до знімка зловтішався, що знаходиться на території України, хоча йому заборонено в’їзд до країни до 2027-го року.

"Я люблю подорожувати і люблю відвідувати рідкісні та цікаві місця. Є в мене і ще одна слабкість — люблю насрати на авторитет. Тут прямо суперкомбо — потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені в’їзд заборонено із січня цього року ще на п’ять років!" — написав Лебедєв.

Така поведінка блогера дуже розлютила українців, про що говорить безліч негативних коментарів у мережі. Лебедєва називають покидьком і цинічною мерзотою, яка ігнорує всі злочини росіян в Україні. Також користувачі відкрито бажають блогеру смерті.

Як повідомлялося раніше, 4 березня окупанти захопили Енергодар і розташовану біля міста Запорізьку АЕС. Російські військові відкрили прицільний вогонь станцією, під час якого було зафіксовано попадання по одному з реакторів. Там спалахнула пожежа. Експерти заявили, що у разі вибуху на ЗАЕС ударна хвиля може досягти російського Уралу.

Однак, попри засилля окупантів в Енергодарі, все одно залишаються партизани, які чекають на ЗСУ і влаштовують диверсії загарбникам. Так, у червні їм вдалося "проводити" на той світ одразу двох російських солдатів. Детальніше про це – у нашому матеріалі.