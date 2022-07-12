Российский блогер сфотографировался на одном из энергоблоков.

Скандальный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев видимо последовал примеру одиозной певицы Юлии Чичериной, которая в марте 2022 года срезала украинский флаг над мэрией Энергодара, и также отправился в Запорожскую область, чтобы посетить АЭС.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото, которое он сделал на крыше 6-го энергоблока Запорожской АЭС. А в подписи к снимку позлорадствовал, что находится на территории Украины, хотя ему запрещен въезд в страну до 2027-го года.

"Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня и еще одна слабость — люблю насрать на авторитет. Тут прям супер-комбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет!" — написал Лебедев.

Такое поведение блогера очень разозлило украинцев, о чем говорит множество негативных комментариев в сети. Лебедева называют подонком и циничной мразью, который игнорирует все преступления россиян в Украине. Также пользователи в открытую желают блогеру смерти.

Как сообщалось ранее, 4 марта оккупанты захватили Энергодар и расположенную возле города Запорожскую АЭС. Российские военные открыли прицельный огонь по станции, во время которого было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Там вспыхнул пожар. Эксперты заявили, что в случае взрыва на ЗАЭС ударная волна может достичь российского Урала.

Однако несмотря на засилье оккупантов в Энергодаре все равно остаются партизаны, ждущие ВСУ и устраивающие диверсии захватчикам. Так, в июне им удалось "проводить" на тот свет сразу двоих российских солдат. Детальнее об этом — в нашем материале.