Уроженец Херсона Полунин сделал татуировки с путиным: снимки балеруна вызвали шквал недовольства в сети (фото)

Это не первый раз, когда Сергей Полунин попадает в скандал из-за тату

Скандальный артист балета Сергей Полунин, уроженец украинского Херсона, который временно пребывает под оккупацией рф, попал в скандал. Мужчина похвастался татуировками с путиным, и речь о сразу трех портретах российского диктатора.

Снимок с новыми тату Полунин разместил на своей странице в Instagram. Пользователи активно обсуждают такие рисунки на теле артиста. Большинство комментаторов осудили балеруна и заявили, что больше не будут следить за его творчеством.

Как можно увидеть, татуировки с лицом путина набиты около плеч и сразу под шеей. Публикация Полунина уже набрала больше 10 тысяч лайков и десятки комментариев. Многие из них на английском или испанском. Поклонники артиста пришли в шок от увиденного и пишут, что данный поступок перечеркнул их отношение к таланту Полунина. Многие заявили, что отписываются от странички балеруна, если он выражает поддержку главе страны, которая убивает мирных людей и рушит города суверенного государства.

Татуировки на теле Полунина

Обсуждение под постом Полунина

Стоит отметить, что это не первая татуировка с российским президентом на теле Полунина. Ранее на его груди был только один портрет путина, по центру. Более того, когда Сергей был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского, то в 2015 году набил на левой руке национальный символ Украины — тризуб, а на правой — двуглавого орла (герб рф).

Первое тату с путиным у Полунина

Татуировки на руках Полунина

Как известно, 32-летний Сергей Полунин вырос в Херсоне и с детства занимался гимнастикой и танцами, добившись многих высот. Во время его работы в Лондонском королевском балете не раз попадал в скандалы из-за своего поведения, в том числе, подозревался в употреблении наркотиков. В 2012 украинца пригласили на работу в россию. Впоследствии получил российское гражданство. Более того, у него еще есть и сербский паспорт. После аннексии Крыма Полунин брал участие в деятельности театральных учреждений на оккупированном россией полуострове. Призер многих конкурсов, снялся в ряде фильмов. В марте 2022 года Латвия запретила Полунину въезд в связи с вторжением рф на территорию Украины.

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