"Просто ярость": россияне сделали из разрушенной "Азовстали" сцену и устроили концерт (фото)

Устроить песнопения на руинах меткомбината в Мариуполе — верх цинизма

В городе-герое Мариуполе, который российские оккупанты разрушили до неузнаваемости, захватчики устроили рок-концерт на меткомбинате. Вместо сцены они выбрали завод "Азовсталь", ставший символом немыслимого сопротивления и обороноспособности украинских воинов в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

Снимками со временно оккупированного города в Донецкой области поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа. По его словам, увиденное вызывает только ярость.

Как сообщил Андрющенко, оккупанты привезли в Мариуполь неких государственных волонтеров и устроили концерт на руинах "Азовстали" для российских военных. Вероятно, задумывался рок-концерт, но по сути перед захватчиками выступал один гитарист.

"Назвать рок-концертом нытье одного гитариста сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов для оккупантов. Благо, без гражданско-принудительных зрителей", — говорится в посте.

Выступление российского гитариста на Азовстали

Оккупанты в Мариуполе сами себе устроили концерт

Советник добавил, что цинизму россиян нет предела и для окончательной картины осталось лишь организовать действо в разрушенном оккупантами Драматическом театре.

Стоит отметить, что россияне не первый раз устраивают "пляски на костях" в Мариуполе. Скандальный клип, который пропагандисты сняли на руинах "Азовстали", был заблокирован в сети. А как-то в честь приезда главаря боевиков из ОРДО дениса пушилина россияне провели симфонический концерт.

Напомним, ранее оскандалился российский блогер Артемий Лебедев. Он забрался на захваченную рф Запорожскую АЭС и похвастался снимками, разозлив украинцев. В пятницу, 5 августа, "отличились" его известные соотечественники: "повара путина" Евгения Пригожина и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова заметили на неподконтрольной территории Луганщины.