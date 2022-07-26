"Сирі та убогі": Гордон висміяв росіян промовистим фото

Журналіст, якого рф оголосила в розшук, показав справжнє життя росіян, які підтримують путіна

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон, якого мвс росії оголосило в розшук за публічні заклики до припинення війни, висміяв простих росіян, які підтримують путіна та його агресивну політику щодо України та інших країн.

У себе на сторінці в Інстаграмі журналіст опублікував промовисте фото, на якому росіянин у куртці з триколором і написом "я за путіна" нишпорить у смітнику.

"Сирі та убогі", — влучно підписав Гордон свій пост.

На момент публікації фото набрало понад 18 тисяч лайків. Українці також не залишилися осторонь та відзначили у коментарях, як це символічно виглядає для сучасної росії.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Гордон разом з українським блогером Олексієм Дурнєвим жорстко пройшовся по російським пропагандистам — Ользі Скабеєвій та Володимиру Соловйову. Також відомий журналіст гнівно висловився про артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні та вбивства мирних людей.