"Жизнь без кадыка": ставшей мемом фразе Гордона посвятили клип (видео)

Одиозный украинский журналист Дмитрий Гордон стал героем музыкального клипа.

Свое творение под названием "Жизнь без кадыка" в начале июля обнародовал бывший генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудик, выступающий под сценическим псевдонимом "Жетон".

Этот клип является прямой отсылкой к уже ставшей мемной фразе Гордона в ответ на угрозы со стороны националиста "ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с**а".

Собственно, вся песня вокруг вырванного кадыка и построена, а также в ней использованы некоторые другие приметные в связке с Гордоном атрибуты, типа манекена, на котором журналист на камеру отрабатывал удары, и некоторых других.

Примечательно, что клип, в том числе, размещен в YouTube-канале самого Гордона.

Как сообщалось, журналист Дмитрий Гордон - личность в украинской журналистике весьма одиозная. Так, в конце 2020 года стал мемомперл Гордона на интервью с Ходорковским.

В апреле 2021 года Гордон частично реализовал свою бизнес-идею, когда в супермаркетах начали появляться конфеты "Гордон в шоколаде".

Буквально на следующий день он потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева, предложив тому прорекламировать свои конфеты.

Стоит отметить, что Гордон весьма известная и популярная персона в Украине (и не только). Дошло до того, чот во Львове молодой бармен Александр Сидорчук сделал татуировку с лицом журналиста. Известный телеведущий также прокомментировал ситуацию в социальных сетях.