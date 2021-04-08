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"На всю ж**у": Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом

"На всю ж**у": Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф

Во Львове молодой бармена Александр Сидорчук сделал татуировку с лицом журналиста Дмитрия Гордона. Известный телеведущий также прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

Тату было нанесено в одном из салонов Львова мастером Dead Dread. Работа была сделана в рамках акции, когда клиент платит 1 000 гривен и до последнего не знает, какую именно татуировку нанесет ему художник, сообщает издание "ГОРДОН".

Мастер соединил фото Гордона с изображением героя игры Mortal Kombat Горо. Внизу он дописал цитату журналиста "Я тебе кадык вырву", сказаннуя в адрес одного из украинских политиков.

Хозяин татуировки поделился фотографией у себя в instagram. Вскоре, пост про нее написал и сам журналист.

 
 
 
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Публикация от Саша Сидорук (@mefi100fel_)

 

 

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"Молодой человек из Львова Саша Сидорук нанёс себе на руку такое тату", - отметил Гордон.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

 

В комментариях ему указали, что похожее тату есть и на спине у Владимира Путина. В ответ Гордон потролилл одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева, с которым у них происходит давний конфликт. Журналист сообщил, что татуировка с его лицом наколота у Соловьева на его филейной части.

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Напомним, Дмитрий Гордон захотел выпускать кондитерские изделия под собственным брендом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Татуировка, Юмор, Владимир Соловьев, Дмитрий Гордон.
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