Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом

Журналист Дмитрий Гордон во время интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским удачно пошутил о тюремном заключении бизнесмена, на мгновение озадачив его.

Видео беседы размещено на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

В частности, во время разговора Ходорковский рассказал о пребывании в российской тюрьме, куда он попал в 2003 году после предъявления обвинения по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Одно из основных обвинений касалось мошенничества.

Так, Гордон спросил бизнесмена, в каких условиях он находился в тюрьме.

"Барак", – ответил Ходорковский, при этом Гордон уточнил: "Обама?".

После этого возникла пауза, экс-руководитель на пару секунд задумался.

"Ну типа. 150 человек где-то в бараке, если мы про Краснокаменск говорим. Тепло. Там же урановые рудники, так что у них с энергетикой все хорошо", – сказал он.

В сети "перл" от Гордона оценили, придумав много новых мемов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян.