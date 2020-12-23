Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом

Журналист Дмитрий Гордон во время интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским удачно пошутил о тюремном заключении бизнесмена, на мгновение озадачив его.
Видео беседы размещено на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
В частности, во время разговора Ходорковский рассказал о пребывании в российской тюрьме, куда он попал в 2003 году после предъявления обвинения по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Одно из основных обвинений касалось мошенничества.
Так, Гордон спросил бизнесмена, в каких условиях он находился в тюрьме.
"Барак", – ответил Ходорковский, при этом Гордон уточнил: "Обама?".
Барак pic.twitter.com/VQHktihFEG— Александр Гуд (@goode108) December 23, 2020
После этого возникла пауза, экс-руководитель на пару секунд задумался.
"Ну типа. 150 человек где-то в бараке, если мы про Краснокаменск говорим. Тепло. Там же урановые рудники, так что у них с энергетикой все хорошо", – сказал он.
В сети "перл" от Гордона оценили, придумав много новых мемов.
December 23, 2020
December 23, 2020
December 23, 2020
December 23, 2020
-Какой ваш любимый гарнир?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) December 23, 2020
-Рис.
-Уизерспун?
- pic.twitter.com/Fm4CKkvt1A
-Что главное в жизни?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) December 23, 2020
-Любовь.
-Успенская? pic.twitter.com/UIiOXtVOqN
Как сообщал "Телеграф", ранее Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян.