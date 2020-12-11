Россия открыла "ящик Пандоры": Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян

В России многие сейчас "косят под дурачка" относительно вопроса об оккупации Крыма. Тем не менее РФ прийдется со временем сдаться и понести наказание за свою агрессию.

Такое мнение озвучил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Крым

По его словам, многие сегодня играют под дурочку и говорят: "Да что там? Мы пришли и забрали свое". В то же время, существуют правила, международные нормы и право.

Стоит напомнить, что Крым был частью России в составе СССР и в 1954 году Крым в соответствии со всеми юридическими правилами передали Украине. А когда развалился Советский Союз, было решено сохранить вновь образованные государства в границах союзных республик.

Ядерный потенциал

Еще в далеком 1994 году Украина отдала третий по величине в мире ядерный потенциал в обмен на гарантии суверенитета и территориальной целостности, который ей предоставили ядерные державы – США, Россия и Великобритания. Данное соглашение было оформлено Будапештским меморандумом. "Этого мало? Что еще должно произойти, чтобы Россия соблюдала правила, а не вела себя как дикий медведь в лесу? Если говорить так, то что остается делать немцам? Забрать Калининградскую область, которая была Кенигсбергом? Что остается японцам – забрать Сахалин и Курилы? А финнам – забрать Карелию? Что дальше будет? Бардак, хаос?", - сказал Гордон.

Он уверен, что поскольку РФ открыла "ящик Пандоры", то будет за это платить. И то, что будет проиходить с Россией в дальнейшем, усложнит жизнь россиянам. Поскольку будет ужесточение санкций, международное презрение к захватчикам и агрессорам. "И, к сожалению, простых россиян будут отождествлять с агрессорами", - отметил Дмитрий Гордон.

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