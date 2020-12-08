Журналист раскрыл коварный план Путина по Крыму и Карабаху

Ввод "миротворцев" в Нагорный Карабах, может быть частью далеко идущего плана президента РФ Владимира Путина в стиле: "я отдам Нагорный Карабах, если Турция признает Крым российским".

Такое мнение озвучил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, у Путина в голове может существовать такая мысль. В то же время Турция на это не пойдет.

"Нужно понимать турецкий менталитет: Россия для них - исторический враг. Так что вряд ли такой финт сработает. Но в том, что Путин захватил Нагорный Карабах с целью влиять в регионе на Турцию – не сомневаюсь. Одна из целей – торг по Крыму. Возможны и другие, чтобы при разных раскладах манипулировать Азербайджаном и (или) Турцией", - отметил Муждабаев.

Подробнее о плане Путина по обмену Карабаха на Крым - читайте в материале "Телеграфа".