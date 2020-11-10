Путин отправил в Карабах "миротворцев", которые до этого засветились на Донбассе

В Армению уже прибыл первый самолет ИЛ-76 с командованием российских миротворцев, которые будут отвечать за деэскалацию карабахского кофликта.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тем временем волонтер-расследователь InformNapalm Иракли Комахидзе отметил некоторые любопытные детали, связанные с военными 15-ой ОМСБр из Самары, которых отправили на "миротворческую миссию" в Карабах.

"С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта", - пишет Комахидзе и напоминает, что именно эти военные принимали участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

"С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса")", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 ноября премьер Армении Никол Пашинян вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимириом Путиным подписал договоренность, согласно которой боевые действия на территории Карабаха прекращаются, тем самым признав поражение.

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