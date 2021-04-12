"Не забывай обо мне": Гордон сделал необычное предложение Соловьеву, показав голый торс (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева, предложив тому прорекламировать свои конфеты.
Соответствующие кадры публикует телеграм-канал Perepichka News.
"Ешь конфеты, вспоминай меня. Не хочешь есть, соси", - сказал он.
Также он показал кружку с "секретом", на которой появляется изображение оголенного Гордона, стоит туда добавить кипятка.
"В общем, отправляю тебе конфеты, кружку и свой пламенный привет. Не забывай обо мне", - сказал журналист.
Это видео является ответом на эфир "Россия 1" в котором Соловьев показал мерч с Гордоном и заявил, что журналист и его жена Алеся Бацман "изнасиловали всю информационную политику Украины".
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Как сообщалось ранее, Гордон в начале апреля рассказал о том, что у него есть мечта наладить производство фирменных конфет и мороженного.
А уже 11 апреля конфеты "Гордон в шоколаде" появились на прилавках супермаркетов, что вызвало бурную реакцию в сети.