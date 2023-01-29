Скандальний аграрій Поворознюк вистрілив з автомата у селянина (відео)

Поворознюк має власне злочинне угруповання, стверджує потерпілий від його рук фермер

Скандальний бізнесмен-аграрій, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк тричі стріляв у фермера з Кіровоградської області Юрія Ткача. В легенях у Ткача досі залишилися кулі. Проте жодного покарання Поворознюк за це не поніс, бо має родичів та кумів у владі. Про це Юрій Ткач розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За словами Юрія Ткача, Поворознюк тричі застосовував проти нього вогнепальну зброю і завдавав вогнепальних поранень – в 2010,2013 і 2014 роках. В результаті фермер став інвалідом.

"Це людина, яка може відібрати, застрелити, убити… Нехороша людина. На його совісті багато всього цього. Він тричі завдав мені вогнепальних поранень. Із них два тяжкі. 2010-го, 2013-го – наскрізь лівий бік грудей, 2014 рік був – оце тяжке вогнепальне поранення. Я пережив клінічну смерть. Востаннє він дав чергу по мені з автомата. Двох тварин було поранено, я впав за згірок. І була автоматна черга. Якби я не впав, мене б чисто перерізало автоматною чергою. У нього є законний автомат, але це автомат мисливського варіанта: одиночними. А це був бойовий автомат – 7,62", — розповів в інтерв’ю Юрій Ткач.

Дві кулі, які випустив по Ткачу Поворознюк у 2010 році, досі у легенях фермера. Це підтверджує і довідка з приймального відділення Петрівської центральної лікарні, підкреслив Юрій Ткач.

Рентгенівський знімок

При цьому жодного разу Поворознюк не поніс відповідальності за злочини, бо має родичів і кумів у керівництві району, зазначив Ткач.

"Я не знаю, чи є в нього судимості, але вони всі умовні. Завдяки тому, що дядько був головою суду, і йому все просто сходило з рук. Дядько – колишній голова суду. Що він хотів, те й робив. Кум – заступник начальника райвідділу. Кум – начальник УВС – Кондрашов. А хто йому ще що міг робити? Усе, куди будеш скаржитися, – воно все повертатиметься в район", — розповів Ткач.

Також, за словами фермера, у Поворознюка є власне злочинне угрупування.

"В нього є своє ОЗУ: організоване злочинне угруповання. Наскільки я знаю, осіб четверо-п’ятеро. Це наскільки я знаю тільки. Воно добре озброєне. Автомати, пістолети – усе повністю. Навіть, мені здається, що він більше і краще озброєний, ніж Олександрійський райвідділ", — каже Ткач.

Також Юрій Ткач розповів про інші злочини, які начебто здійснив Поворознюк: розстріли, кидання гранат, загадкові зникнення людей, спалення майна конкурентів. Люди знають про це, але бояться і мовчать, зазначив Ткач.

"Усе в районі ним скуплено. Людям потрібна якась робота. У нього багато землі, і ці люди роблять на його землі. І плюс кому потрібні неприємності, щоб спалили, убили або побили?" — пояснює Юрій Ткач.