Скандальный аграрий Поворознюк выстрелил из автомата в селянина (видео)

У Поворознюка есть собственная преступная группировка, утверждает пострадавший от его рук фермер

Скандальный бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк трижды стрелял в фермера из Кировоградской области Юрия Ткача. В легких у Ткача до сих пор остались пули. Однако никакого наказания Поворознюк за это не понес, потому что у него есть родственники и кумовья во власти. Об этом Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Юрия Ткача, Поворознюк трижды применял против него огнестрельное оружие и наносил огнестрельные ранения – в 2010, 2013 и 2014 годах. В результате фермер стал инвалидом.

"Это человек, который может отобрать, застрелить, убить… Нехороший человек. На его совести много всего. Он трижды нанес мне огнестрельные ранения. Из них два тяжелых. В 2010-м, 2013-м – насквозь левую сторону груди, 2014 год был – это тяжелое огнестрельное ранение. Я пережил клиническую смерть. В последний раз он дал очередь по мне из автомата. Двое животных были ранены, я упал за пригорок. И была автоматная очередь. Если бы я не упал, меня бы чисто перерезало автоматной очередью. У него есть законный автомат, но это автомат охотничьего варианта: одиночными. А это был боевой автомат – 7,62", – рассказал в интервью Юрий Ткач.

Две пули, которые выпустил по Ткачу Поворознюк в 2010 году, до сих пор в легких фермера. Это подтверждает и справка из приемного отделения Петровской центральной больницы, подчеркнул Юрий Ткач.

Рентгеновский снимок

При этом ни разу Поворознюк не понес ответственности за преступления, поскольку имеет родственников и кумовьев в руководстве района, отметил Ткач.

"Я не знаю, есть ли у него судимости, но они все условные. Благодаря тому, что дядя был председателем суда, ему все просто сходило с рук. Дядя – бывший председатель суда. Что он хотел, то и делал. Кум – заместитель начальника райотдела. Кум – начальник УВД – Кондрашов. А кто ему еще что мог делать? Все, куда будешь жаловаться, – все будет возвращаться в район", — рассказал Ткач.

Также, по словам фермера, у Поворознюка есть собственная преступная группировка.

"У него есть своя ОПГ: организованная преступная группировка. Насколько я знаю, человека четыре-пять. Это насколько я знаю только. Она хорошо вооружена. Автоматы, пистолеты – все полностью. Даже мне кажется, что он больше и лучше вооружен, чем Александрийский райотдел", — говорит Ткач.

Также Юрий Ткач рассказал о других преступлениях, которые якобы совершил Поворознюк: расстрелы, бросание гранат, загадочные исчезновения людей, сожжение имущества конкурентов. Люди знают об этом, но боятся и молчат, отметил Ткач.

"Все в районе им скуплено. Людям нужна какая-нибудь работа. У него много земли, и эти люди работают на его земле. И плюс кому нужны неприятности, чтобы сожгли, убили или избили?" – объясняет Юрий Ткач.