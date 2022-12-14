Або вибачиться, або його життя стане нестерпним: Дмитро Гордон жорстко звернувся до Поворознюка (відео)

Дмитро Гордон звернувся до Поворознюка з вимогою спростувати неправдиву інформацію та вибачитись перед журналістом

Український журналіст Дмитро Гордон, на якого у росії відкрили кримінальну справу та оголосили у розшук, вимагає від одіозного аграрного бізнесмена та президента ФК "Інгульець" Олександра Поворознюка спростування заяви про "агента фсб" та вибачень у найближчі декілька днів.

"Мені нещодавно прислали відео, є такий Поворознюк. Це така жирна ду*а, яка сидить на двох стільцях і на жодному всидіти не може. Поросячі очі. І він якийсь бізнесмен", — розповів Гордон в ефірі інтерв'ю Василю Голованову, додавши, що до того як у перші дні широкомасштабного вторгнення рф в Україну з'явилось вірусне відео з Поворознюком, де останній говорив "Вова, давай", взагалі не знав, хто це такий.

Журналіст розповів, що Поворознюк записав відео і сказав, що "Гордон — агент фсб і в Гордона кватира в москві", що не відповідає дійсності.

"Я цю тварюку — мммм і "висушу". Обіцяю всім привселюдно. Він, до речі, чотири рази судимий і сидівший чувак за шахрайство, бійки і щось таке. Прекрасний бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець". Я цьому аграрному бізнесмену ту*****ому повторюю: або він вибачиться публічно і скаже "я сказав, що Гордон є агентом фсб і має квартиру в москві — це неправда", або його життя стане нестерпним. Це я обіцяю публічно і слів ніколи на вітер не кидаю", — заявив Гордон.

Він додав, що ніколи не скаже погане про журналіста, який буде казати неправдиві речі про нього, і ніколи не скаже на когось слабкого, хто захоче його образити, так як йому все одно.

"Але коли ця тв***ка, президент клубу, такий крутий бізнесмен, одягнув, с*ка, під час війни на себе ці погони, військову форму — аферист, чистий аферюга. Ось з ним я зроблю неприємні речі, знищу його репутацію, присвячу йому час і наочну покажу: дивіться, ось ця жирна ду*а набрехала, сказала неправду, пробувала мене очорнити. Не вибачився і за це отримає", — пообіцяв Гордон.

Журналіст додав, що у Поворознюка є кілька днів для вибачень.

" Але якщо він не вибачиться, я йому не заздрю. Якщо він думає, що я в суд піду проти нього, то я судитися з ним не буду", — підсумував Гордон.

Як повідомлялося, раніше Поворознюк різко висловився про неоднозначні коментарі американського мільярдера Ілона Маска.