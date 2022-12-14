Либо извинится, либо его жизнь станет невыносимой: Дмитрий Гордон жестко обратился к Поворознюку (видео)

Дмитрий Гордон обратился к Поворознюку с требованием опровергнуть ложную информацию и извиниться перед журналистом

Украинский журналист Дмитрий Гордон, на которого в россии возбуждено уголовное дело и объявили в розыск, требует от одиозного аграрного бизнесмена и президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка опровержения заявления об "агенте фсб" и извинениях в ближайшие несколько дней.

"Мне недавно прислали видео, есть такой Поворознюк. Это такая жирная жо*а, которая сидит на двух стульях и ни на одном усидеть не может. Поросячьи глазки. И он какой-то бизнесмен", — рассказал Гордон в эфире интервью Василию Голованову, добавив, что прежде чем в первые дни широкомасштабного вторжения рф в Украину появилось вирусное видео с Поворознюком, где последний говорил "Вова, давай", вообще не знал, кто это такой.

Журналист рассказал, что Поворознюк записал видео и сказал, что "Гордон — агент фсб и у Гордона квартира в Москве", что не соответствует действительности.

"Я эту тварь — мммм и "высушу". Обещаю всем публично. Он, кстати, четыре раза судимый и сидевший чувак за мошенничество, драки и что-то такое. Прекрасный бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец". Я этому аграрному бизнесмену ту*****ому повторяю: или он извинится публично и скажет "я сказал, что Гордон является агентом фсб и имеет квартиру в Москве — это неправда", или его жизнь станет невыносимой. Это я обещаю публично и слов никогда на ветер не бросаю", – заявил Гордон.

Он добавил, что никогда не скажет плохое о журналисте, который будет говорить ложные вещи о нем, и никогда не скажет на кого-нибудь слабого, кто захочет его оскорбить, так как ему все равно.

"Но когда эта тв***ка, президент клуба, такой крутой бизнесмен, надел, с*ка, во время войны на себя эти погоны, военную форму — аферист, чистый аферюга. Вот с ним я сделаю неприятные вещи, уничтожу его репутацию, посвящу ему время и наглядную покажу: смотрите, вот эта жирная жо*а наврала, сказала неправду, пыталась меня очернить. Не извинился и за это получит", — пообещал Гордон.

Журналист добавил, что у Поворознюка есть несколько дней для принесения извинений.

"Но если он не извинится, я ему не завидую. Если он думает, что я в суд пойду против него, то я судиться с ним не буду", — подытожил Гордон.

Как сообщалось, ранее Поворознюк резко высказался о неоднозначных комментариях американского миллиардера Илона Маска.