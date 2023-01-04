"Радий бути в одному ряду з дружиною Зеленського": Поворознюк відреагував на потрапляння в "Миротворець"

Олександр Поворознюк заперечує всі звинувачення

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував потрапляння до бази "Миротворець", куди футбольний функціонер загримів на початку січня.

Відповідний коментар "Папи" (прізвисько Поворознюка) доступний на його сторінці в Instagram. Олександр назвав усі звинувачення на свою адресу "липовими". Крім того, він навіть назвав це честю, адже став в один ряд із дружиною президента України Оленою Зеленською, яка також потрапляла у цей список.

"Сайт "Миротворець" колись таврували Олену Зеленську, то для мене велика честь бути затаврований цими негідниками і стояти з дружиною Президента в одному ряду за липовими обвинуваченнями. 1937 рік українці колись пережили. Чорні воронки та репресії теж. І ворогів, які прикриваються Україною та патріотизмом, теж переживемо і викинемо з країни! Спочатку русаків, потім внутрішню мерзоту", — написав Поворознюк.

Нагадаємо, за версією "Миротворця", Поворознюк робив усвідомлені дії, спрямовані на грабування України. Додамо, Олена Зеленська потрапила до бази "Миротворця" у квітні 2019 року. Дружина президента (на той момент кандидата в президенти) у 2014 році зробила репост на сторінці у Facebook публікації російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ. Зеленська пробула у цій базі лише один день. Олена зізналася, що у 2014 році була шокована ситуацією в країні і зробила репост, "не знаючи всіх технічних особливостей" соцмережі.

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Раніше повідомлялося, що у Поворознюка виник конфлікт із журналістом Дмитром Гордоном. Нагадаємо, Олександр встиг "наїхати" навіть на Ілона Маска.