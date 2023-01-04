"Рад быть в одном ряду с женой Зеленского": Поворознюк отреагировал на попадание в "Миротворец"

Александр Поворознюк отрицает все обвинения

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал попадание в базу "Миротворец", куда футбольный функционер загремел в начале января.

Соответствующий комментарий "Папы" (прозвище Поворознюка) доступен на его странице в Instagram. Александр назвал все обвинения в свой адрес "липовыми". Кроме того, он даже назвал это честью, ведь встал в один ряд с супругой президента Украины Еленой Зеленской, которая также попадала в данный список.

"Сайт "Миротворец" когда-то клеймил Елену Зеленскую, то для меня большая честь быть заклейменными этими негодяями и стоять с женой Президента в одном ряду за липовыми обвинениями.

1937 год украинцы когда-то пережили. Черные воронки и репрессии тоже. И врагов, прикрывающихся Украиной и патриотизмом, тоже переживем и выбросим из страны! Сначала русаков, потом внутреннюю мерзость", — написал Поворознюк.

Напомним, по версии "Миротворца", Поворознюк совершал осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Добавим, Елена Зеленская угодила в базу "Миротворца" в апреле 2019 года. Жена президента (на тот момент кандидата в президенты) в 2014 году репостнула на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск. Зеленская пробыла в данной базе лишь один день. Елена призналась, что в 2014 году пребывала в шоке от ситуации в стране и сделала репост, "не зная всех технических особенностей" соцсети.

Справка: Центр "Миротворец" – украинский сайт и общественная организация, публикующая данные о людях, которые считаются авторами сайта врагами Украины, или "действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права".

Ранее сообщалось, что у Поворознюка возник конфликт с журналистом Дмитрием Гордоном. Напомним, Александр успел "наехать" даже на Илона Маска.