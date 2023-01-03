"Чистосердечное признание": Поворознюк загремел в базу "Миротворец"

Поворознюк дает весьма откровенные интервью

Скандальный президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, у которого недавно вспыхнул конфликт с журналистом Дмитрием Гордоном, попал в базу центра "Миротворец".

Об этом сообщает официальный сайт общественной организации. Поворознюк обвиняется в "ограблении государства".

"Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Чистосердечно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние", — гласит сообщение на сайте.

На сайте также представлены соответствующие фрагменты интервью Поворознюка украинским СМИ. Кроме того, утверждается, что у бизнесмена есть три судимости, одна из которых по статье 86 УК Украины ("Хищение государственного или коллективного имущества путем кражи. Тайное похищение государственного или коллективного имущества").

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Справка: Центр "Миротворец" – украинский сайт и общественная организация, публикующая данные о людях, которые считаются авторами сайта врагами Украины, или "действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права".

Напомним, Поворознюк приобрел известность благодаря сказанной после начала полномасштабного вторжения рф в Украину фразе "Вова, е**шь их!".

Ранее президент "Ингульца" раскритиковал Илона Маска из-за предложения американца по Украине.