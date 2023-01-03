"Чистосердечное признание": Поворознюк загремел в базу "Миротворец"
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Поворознюк дает весьма откровенные интервью
Скандальный президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, у которого недавно вспыхнул конфликт с журналистом Дмитрием Гордоном, попал в базу центра "Миротворец".
Об этом сообщает официальный сайт общественной организации. Поворознюк обвиняется в "ограблении государства".
"Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Чистосердечно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние", — гласит сообщение на сайте.
На сайте также представлены соответствующие фрагменты интервью Поворознюка украинским СМИ. Кроме того, утверждается, что у бизнесмена есть три судимости, одна из которых по статье 86 УК Украины ("Хищение государственного или коллективного имущества путем кражи. Тайное похищение государственного или коллективного имущества").
Справка: Центр "Миротворец" – украинский сайт и общественная организация, публикующая данные о людях, которые считаются авторами сайта врагами Украины, или "действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права".
Напомним, Поворознюк приобрел известность благодаря сказанной после начала полномасштабного вторжения рф в Украину фразе "Вова, е**шь их!".
Ранее президент "Ингульца" раскритиковал Илона Маска из-за предложения американца по Украине.