"Динамо" підготувало "бомбу" в останній день трансферного вікна

Ще один українець виступатиме у найсильнішій лізі світу

У вівторок, 31 січня, київське "Динамо", яке попрощалося з нападником Артемом Бєсєдіним, оголосило про перехід центрального захисника Іллі Забарного в англійський "Борнмут".

Перехід гравця до Англійської прем’єр-ліги оформили в останні години трансферного вікна. Про це повідомляє пресслужба "Динамо" у Facebook. Окрім того, команди зобов’язалися зіграти між собою товариський матч.

"Як наочно продемонстрував Забарний, попри молодий вік, він уже готовий до серйозних викликів. Бажаємо Іллі швидкої адаптації в англійській Прем’єр-лізі, надійної гри, перемог та успіхів у подальшій кар’єрі!" — йдеться у повідомленні від пресслужби киян.

За інформацією "ТаТоТаке" сума трансферу склала 25 мільйонів фунтів (ця сума поділена траншами на 3 роки) + 20% від продажу гравця + бонуси.

Забарний є вихованцем ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського. Загалом у біло-синій футболці захисник провів 84 матчі (50 в УПЛ, 4 – у Кубку та Суперкубку України, 30 – у єврокубках) та забив 1 м’яч. У поточному сезоні на рахунку Іллі 25 ігор на найвищому рівні. На рахунку молодого захисника 24 матчі за національну команду країни.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" продало лідера команди в іспанську "Жирону". До речі, футболіст залишив Україну як волонтер.