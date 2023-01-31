Підлий удар Гармаша та гол у стилі Роберто Карлоса: "Динамо" вперше забило у новому році (відео)

Кияни зуміли відігратися у матчі проти команди з австрійської Бундесліги

У вівторок, 31 січня, київське "Динамо" після поразки від "Марибора" (0:2) провело третій та заключний контрольний матч у рамках першого навчально-тренувального збору у Туреччині.

Суперником Біло-Синіх цього разу став представник вищого дивізіону Австрії – "Аустрія Лустенау", а зустріч з австрійцями завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Про це повідомляє пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті.

Кияни вже у першому таймі пропустили 2 голи. А на 52-й хвилині Денис Гармаш завдав підлого удару зі штрафного, поки воротар вишиковував "стінку", а Денис Попов добив м’яч у ворота. Все в рамках правил, але неприємний осад такі взяття воріт у товариському матчі все ж таки залишають. Кияни продовжили атакувати, що призвело до супергола Костянтина Овчаренка.

"Динамо" – "Аустрія Лустенау" (Австрія) – 2:2 (0:2)

Голи: Попов (52), Овчаренко (60) – Грабер (26), Фрідрікас (35).

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак, Сидорчук (к), Шепелєв, Лонвейк, Діалло, Волошин, Пономаренко.

"Динамо" (другий тайм): Нещерет, Овчаренко, Боль, Попов, Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Яцик, Царенко, Гармаш, Беніто (Кремчанин, 77).

Відеоогляд матчу:

Повне відео матчу:

Нагадаємо, у першому матчі у 2022 році "динамівці" поступилися австрійському "Рапіду" з рахунком (0:4).

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